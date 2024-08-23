İHA
Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un Pendik ilçesindeki Marmaray istasyonunda, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.
GÖREVLİLERİ EŞİYLE TEHDİT ETTİ
Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, "Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim" demesi dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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