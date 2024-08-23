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Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kart kavgası

Marmaray'da kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kart kavgası Pendik'te Marmaray istasyonunda iddiaya göre başkasının ücretsiz kartıyla binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevleri arasında kavga çıktı.