İHA

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde İstanbul'un ilçesindeki istasyonunda, başkasına ait ücretsiz kart ile Marmaray'a binmeye çalışan kadın yolcu ile güvenlik görevlileri arasında tartışma çıktı. Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü.

GÖREVLİLERİ EŞİYLE TEHDİT ETTİ

Kavga diğer görevlilerin araya girmesiyle son bulurken kadın yolcunun, "Manyaklara bak. Eşim gelecek bunları mahvettireceğim" demesi dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)