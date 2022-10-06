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    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu

    Arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana gelince Üsküdar istasyonunda yoğunluk yaşandı. Duraktaki kalabalık, kameraya da yansıdı.
    • 06.10.2022 - 11:27
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:42
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    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu

    İstanbul’da, sabah saatlerinde Üsküdar Marmaray istasyonuna gelen vatandaşlar, büyük bir yoğunluk ile karşılaştı.

    Yaşanan arıza, tren seferlerinin aksamasına neden oldu.

    İHA’nın haberine göre; bekleyen kalabalık, uzun süre tren gelmemesinden şikayetçi oldu.

    Duraktaki yoğunluk kamerada

    Vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Duraktaki yoğunluk ise, saniye saniye görüntülendi.

    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu VİDEO

    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu #1

    Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu #2


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