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- Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu
Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu
Arıza nedeniyle seferlerde aksama meydana gelince Üsküdar istasyonunda yoğunluk yaşandı. Duraktaki kalabalık, kameraya da yansıdı.
- 06.10.2022 - 11:27
- Güncelleme : 06.10.2022 - 11:42
İstanbul’da, sabah saatlerinde Üsküdar Marmaray istasyonuna gelen vatandaşlar, büyük bir yoğunluk ile karşılaştı.
Yaşanan arıza, tren seferlerinin aksamasına neden oldu.
İHA’nın haberine göre; bekleyen kalabalık, uzun süre tren gelmemesinden şikayetçi oldu.
Duraktaki yoğunluk kamerada
Vatandaşlar, tepkilerini sosyal medyadan dile getirdi. Duraktaki yoğunluk ise, saniye saniye görüntülendi.
Marmaray’daki arıza, durakta yoğunluğa neden oldu VİDEO