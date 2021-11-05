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    Marmaris açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 33 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, zodyak botun motor arızası nedeniyle yardım isteyen 33 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.
    • DHA
    • 05.11.2021 - 04:25
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    Marmaris açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 33 kaçak göçmen kurtarıldı

    Marmaris ilçesinin 65 kilometre kırsalında Bozburun Mahallesi Serçe Limanı açıklarında, Yunanistan'ın Rodos Adası'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan kaçak göçmenlerin kullandıkları zodyak botta motor arızası yaşandı.

    SÜRÜKLENİRKEN KURTARILDILAR

    Denizde sürüklenen ve batma tehlikesi yaşayan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekiplerini cep telefonu ile arayarak yardım istedi. Yardım talebi üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 33 kaçak göçmeni kurtardı.

    Marmaris açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 33 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirilen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu kaçak göçmenler doktor kontrolünün ardından Muğla İl Göç Müdürlüğü'ne sevk edildi.

    Marmaris açıklarında boğulma tehlikesi yaşayan 33 kaçak göçmen kurtarıldı #2

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