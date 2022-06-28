Marmaris'te ormanı yakan S.A.'nın, ormanlık alana gitmeden önce bir markete girerek veresiye içki istediği anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla, geçtiğimiz hafta orman yangını ile sarsıldı.

21 Haziran tarihinde Marmaris ilçesinin Bördübet Yediadalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrasında 4 bin 500 hektar küle dönmüştü.

Yangının faili tutuklandı

Yangın sonrası güvenlik güçleri, yaptığı çalışmada ormanı kundaklayan S.A.’yı yakaladı. S.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son görüntüleri ortaya çıktı

Marmaris’te ormanı ateşe veren S.A.’nın, olaydan kısa bir süre önce bir markete uğrayıp veresiye içki almak istemesi, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kayıtlarda S.A.’nın markete gelerek, iş yeri sahibi ile konuştuğu, sonrasında ise iş yeri sahibinin bulunduğu masaya yönelerek tehdit ettiği, ardından ise motoruna binip ormanlık alana doğru hareket ettiği görülüyor.

Marmaris failinin yangından önceki son görüntüleri ViDEO





