Marmaris yangını kontrol altında Gökova Körfezinde yıldırım kaynaklı başlayan oran yangını havadan gerçekleştirilen müdahale sonrası kontrol altına alındı.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Karacasöğüt mevkii Tuzla Burnu ve Löngöz koyu arasında kalan ormanlık alanda başlayan karadan ulaşımın bulunmadığı bölgede başlayan orman yangınına havadan 5 helikopter ve 3 uçak müdahale etti.

Hava ekiplerinin yoğun müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasına başlandı

Yangın sonrası yanan sahada soğutma çalışması yapılıyor.

Soğutma çalışması için ulaşımın olmaması nedeniyle Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri teknelerde en yakın alanda inerek soğutma çalışmalarına katılıyor.