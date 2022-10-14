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    Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından geri itilen 16 düzensiz göçmenin imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti.
    • 14.10.2022 - 09:41
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    Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yunanistan sahil güvenliği yine düzensiz göçmenleri ölüme gönderdi…

    Can salı içerisinde Yunan güçlerinin geri ittiği göçmenler, Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenirken, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince fark edildi.

    16 göçmen de kurtarıldı

    Bölgeye hemen kurtarma botu gönderildi.

    İHA'nın haberine göre ekipler, 16 düzensiz göçmeni kurtararak, karaya çıkardı.

    Marmaris’te 16 düzensiz göçmen kurtarıldı #1


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