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    Marmaris’te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    • 09.08.2022 - 19:31
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    Marmaris’te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

    Yurt genelinde düzensiz göçle mücadele aralıksız sürüyor...

    Muğla ili Marmaris ilçesi açıklarında iki ayrı geri itme olayında toplam 48 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Toplamda 48 göçmen yakalandı

    İlk grup geri itmede can salı içerisinde 26 düzensiz göçmen kurtarıldı.
    Akşam saatlerinde ise lastik bot içerisinde yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 22 düzensiz göçmen kurtarıldı.

    İHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    Marmaris’te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı #1

    Marmaris’te 48 düzensiz göçmen kurtarıldı #2


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