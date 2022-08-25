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- Marmaris’te 5 turistin öldüğü cipi bilirkişi inceleyecek
Marmaris’te 5 turistin öldüğü cipi bilirkişi inceleyecek
- 25.08.2022 - 16:47
Muğla’nın Marmaris ilçesinden Datça yönüne giden Murtaza Arslan (58) yönetimindeki Irak uyruklu turistleri taşıyan 66 DC 170 plakalı safari cipi, yağış nedeniyle kayganlaşan Armutalan Mahallesi Datça kara yolunda kontrolden çıktı.
Dün saat 16.30 sıralarında devrilen cip, metrelerce sürüklendi.
Turistler yola savruldu
Bu sırada arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki 20 ACY 932 plakalı otomobil de devrilen cipe çarptı.
Kazada üstü açık cipte bulunan turistler yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
5 Iraklı turist öldü
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralıların tedavisi sürüyor
Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
3 kişi gözaltına alındı
Ölen 5 kişinin cenazeleri Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Kazadan sonra safari hizmetini veren tur şirketinin sahibi Cemile A., cipin şoförü Murtaza Arslan ile cipe çarpan otomobilin sürücü Ali Kudret Temizkalay gözaltına alındı.
‘Usule aykırı müdahale var mı’ bakılacak
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 savcının görevlendirildiği kazanın geniş kapsamlı araştırılması için alt dalı otomotiv olan 1 makine mühendisi ile 1 trafik bilirkişinin yer alacağı 2 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.
DHA’nın haberine göre bilirkişi heyetinin çekici ile Menteşe ilçesindeki TÜVTÜRK araç muayene istasyonuna götürülen cipte kaza öncesi usule aykırı müdahalede bulunulup, bulunulmadığının tespitine yönelik çalışma yapılacak.