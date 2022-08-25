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Marmaris’te 5 turistin öldüğü cipi bilirkişi inceleyecek

Marmaris’te 5 turistin öldüğü cipi bilirkişi inceleyecek

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 turistin hayatını kaybettiği 4’ünün de yaralandığı kazanın ardından cipin incelenmesini istedi. Buna göre ‘cipte usule aykırı müdahale var mı’ ona bakılacak.