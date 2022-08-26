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- Marmaris'te 5 turistin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
Marmaris'te 5 turistin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı
- 26.08.2022 - 17:46
Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşanan safari kazası Türkiye'nin gündemine oturdu.
24 Ağustos tarihinde Irak uyruklu bir grup sabah erken saatlerde ciple birlikte safari turuna çıktı.
58 yaşındaki M.A. idaresindeki cip safari aracı, yağmurun ıslattığı yolda devrildi.
5 ölü, 4 yaralı
Araç, kaza sırasında karşı yönden gelen A.K.T. idaresindeki 20 ACY 932 plakalı otomobille çarpışarak safarideki 5 kişinin ölümüne, 4 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.
Ölen turistlerin cenazeleri, Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Marmaris'te 5 turistin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı VİDEO
Tur şiketinin sahibi ve sürücüler gözaltına alındı
Kazadan sonra safari hizmetini veren tur şirketinin sahibi Cemile A., cipin şoförü Murtaza Arslan ile cipe çarpan otomobilin sürücü Ali Kudret Temizkalay gözaltına alındı.
Otomobil sürücüsü serbest
Araç sürülerinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.
Marmaris Adliyesine çıkarılan, cip safari aracının devrildikten sonra çarpıştığı otomobilin sürücü A.K.T, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi.
Safari aracının sürücüsü tutuklandı
Sulh ceza hakimliğine sevk edilen tur şirketi sahibi C.A, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakılırken, kazada bilirkişi raporuyla tam kusurlu bulunan cip safari aracının sürücüsü M.A. tutuklandı.