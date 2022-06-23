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    Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor

    Ekipler, yolun karşısındaki ağaçları ıslatıp tahkimat yaparak yangının ilerlememesi için uğraş veriyor.
    • 23.06.2022 - 18:34
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 18:44
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    Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde süren orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Değirmenyanı mevkiinden Çöplük mevkiine doğru ilerlemeye başladı.

    Yangının etkisiyle dumanlar altında kalan çöplük mevkii dron ile havadan görüntülenirken, Marmaris’in yeşil ormanları adeta dumanların içinde kayboldu.

    Ekipler canla başla çalışıyor

    Yangının ilerleyişini durdurmak için yoğun mücadele veren ekipler ise yolun karşısındaki ağaçları ıslatarak korumaya alırken, alevlerin geldiği yöndeki ağaçların bir kısmını ise devirerek tahkimat oluşturuyor.

    İHA'ya göre ekipler, bu şekilde alevlerin önünü keserek yangının daha fazla ilerlemesini önlemek için uğraş veriyor.

    Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor VİDEO

    Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor #1

    Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor #2

    Marmaris’te alevler çöplük mevkiine ilerliyor #3


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