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    Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

    Marmaris ilçesinde düzensiz göçmenlerin yasadışı yollar ile yurt dışına çıkışının engellemelere yönelik uygulamalarda 66 düzensiz göçmen bir otelde kayıtsız şekilde konaklarken yakalandı.
    • 09.10.2022 - 02:32
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    Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede yapılan düzensiz göçmenlere yönelik uygulamalarda konaklama tesislerinin kontrollerini de sıkılaştırdı.

    Asayiş Büro ekipleri Armutalan Mahallesi’nde akşam saatinde yaptıkları tesis denetimlerinde bir otelde içlerinde çocuk ve kadınların bulunduğu, 66 düzensiz göçmeni kontrol etti.

    Emniyette işlemleri yapıldı

    Ekipler yaptıkları kontrollerde hiç birinin Konaklama belgesi , Kimliği ve Pasaportu olmadığını tespit ettikleri düzensiz göçmenleri ilçe Emniyet binasına getirerek gerekli işlemlerini başlattı.

    İl göç idaresine sevk edilecekler

    Belgesiz olarak ilçede bir otelde yakalanan düzensiz göçmeler Asayiş büro amirliğinde tamamlanacak işlemlerin ardından İl göç idaresine sevk edilecekleri bilgisi edinildi.

    İHA'nın haberine göre, düzensiz göçmenlerin kayıtsız bir şekilde konakladığı otel hakkında ise idari işlem başlatılarak tutanak tutulduğu ve para cezası kesildiği öğrenildi.

    Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Marmaris’te bir otelde 66 düzensiz göçmen yakalandı #3

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