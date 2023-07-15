Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı odada 15 Temmuz izleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit olan koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda 15 Temmuz gecesi yaşanan çatışmanın izleriyle olduğu gibi korunuyor.

DHA

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında yaşanan olayların en önemlilerinden biri Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı oteldi.

Hain darbeciler Cumhurbaşkanı'nı öldürmek için bu otele saldırdı.

Olduğu gibi muhafaza edildi

Marmaris ilçe merkezine 8 kilometre mesafedeki Turban mevkisindeki otelde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi olarak kullandığı oda ile şehit koruma polisi Mehmet Çetin'in kaldığı oda, 7 yıl önceki gibi muhafaza edildi.

Otelin sahibi turizmci Serkan Yazıcı'nın talimatı ile odalar kapatıldı ve hiçbir müşteriye verilmedi. Odalarda halen atılan kurşun ve el bombasının izlerinin olduğu kaydedildi.

120'den fazla kurşun izi

FETÖ üyesi askerler ile girdiği çatışmada şehit olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinden polis memuru Mehmet Çetin'in kaldığı odada, sıkılan 40 kurşunun izleri ise tek tek numaralandırıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisinde de darbeci askerlerin sıktığı 80'in üzerinde mermi izi göze çarpıyor. İki odanın pencereleri kırık halde muhafaza edilirken, duvar ile içerideki tüm eşyalarda kurşun izleri görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma ofisindeki toplantı odasındaki masa üzerinde A4 kağıtları ile dinlenme odasındaki seccade ve tespih de bırakıldığı yerde muhafaza ediliyor.