Marmaris’te ‘damsız almıyoruz’ kavgası Bir eğlence mekanında "Damsız almıyoruz" uyarısının ardından bıçaklı kavga çıktı. 10 kişinin yaralandığı kavgada, 3 saldırgan gözaltına alındı.

İHA

Güvenlik görevlisi “Damsız girilmez, almıyoruz” dedi, olay çıktı…

Bıçakların konuştuğu kavganın adresi Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Yat Limanı…

Gece saatlerinde bir eğlence mekanına girmek isteyen 3 kişi, işletmenin güvenlik görevlisinin bu söyleminin üzerine adeta çıldırdı.

Bıçaklarla saldırdılar

3 kişi, üzerlerinde taşıdıkları kesici aletler ile önce güvenlik görevlisine, sonra da içeride eğlenenlere saldırdı.

Bu anlara tanıklık edenler hemen 112 acil ihbar hattını aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

10 yaralı

Kavgada yaralanan 10 kişi, ilçedeki hastanelerde tedavi görürken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Saldırganlar da, polis tarafından gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi.