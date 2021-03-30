Marmaris'te eski sevgilisini döven şahıs tutuklandı

Marmaris'te eski kız arkadaşını darbeden spor hocası Engin C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Beste Ö. ve spor hocalığı yapan 33 yaşındaki Engin C.'nin 3 yıl süren ilişkileri bitti.

Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesiyle tartışmalar yaşadığını iddia etti.

Ailesiyle birlikte yaşayan genç kız, zor durumda kaldıklarını ama yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattı.

Engin C.’nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet görüntüleri de sosyal medyada yayınlandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Görüntülerin ardından uzaklaştırma kararı olan spor hocası Engin C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu.

Eski kız arkadaşını dövdü VİDEO









