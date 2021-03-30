Euro
9.7595
0.95%
Dolar
8.3167
1.43%
Altın
450.91
-0.01%
Borsa
1.394
0.12%
Bitcoin
476.372
3.59%
EXEN Coin
22.31
-3.41%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Marmaris'te eski sevgilisini döven şahıs tutuklandı

    Marmaris'te eski kız arkadaşını darbeden spor hocası Engin C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 30.03.2021 - 17:03
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 17:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te eski sevgilisini döven şahıs tutuklandı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Beste Ö. ve spor hocalığı yapan 33 yaşındaki Engin C.'nin 3 yıl süren ilişkileri bitti.

    Beste Ö. ilişkileri sürecinde sık sık darp ve kavgalar yaşadıklarını, ailesiyle tartışmalar yaşadığını iddia etti.

    Ailesiyle birlikte yaşayan genç kız, zor durumda kaldıklarını ama yaşadıklarını başka kadınların da yaşamaması için hukuk mücadelesi başlattı.

    Engin C.’nin eski kız arkadaşına uyguladığı şiddet görüntüleri de sosyal medyada yayınlandı.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Görüntülerin ardından uzaklaştırma kararı olan spor hocası Engin C., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Daha önceki süreçlerde birbirlerinden şikayetçi olan çift hakkında 2 dosya daha bulunuyordu.

    Marmaris te eski sevgilisini döven şahıs tutuklandı #1

    Eski kız arkadaşını dövdü VİDEO


    Marmaris te eski sevgilisini döven şahıs tutuklandı #2

    Marmaris te eski sevgilisini döven şahıs tutuklandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir