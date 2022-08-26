Turistleri taşıyan safari aracının devrilmesiyle içinde bulunan 5 kişi hayatını kaybetti,4 kişi ise yaralandı. Günler sonra turistlerin kaza öncesi çekilen fotoğraf ve videoları ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Muğla'nın Marmaris ilçesinde safari turu yapan turistler feci şekilde kaza geçirerek hayatını kaybetmişti.

Öğle saatlerinde yaşanan kazada, devrilen cipin metrelerce sürüklendiği belirtildi.

Kaza sırasında arkadan gelen Ali Kudret Temizkalay yönetimindeki otomobilin de devrilen cipe çarpmasıyla turistler yola savruldu.

5 ölü 4 yaralı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Irak uyruklu turistlerden Ayad Mustafa Abduhafed (61), Mohammed Sattar Jabbar (34), Alı Jawdat Kadhım (31), Hayder Fadhıl Jalıl Almaslawı (51) ve İbrahim Alaamar'ın (60) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (23), Çayn Şuayp Mohammed (30) ve Mustapha Tharmer (28) ise Marmaris Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaza öncesi görüntüleri ortaya çıktı

İHA'nın aktarımına göre; araçtaki turistlerin kazadan kısa süre önce çektiği fotoğraf ve videoları ortaya çıktı.

Marmaris'te hayatını kaybeden 5 turistin kaza öncesi görüntüleri kamerada VİDEO



Objektiflere el salladılar

Görüntülerde cip safari firması rehberlerinin yabancı dilde tura katılan turistlere emniyet kemerlerini takması ve ayağa kalkmamaları uyarıları yapıldığı görülürken, kaza öncesi ölüme el salladıkları fotoğraf ise objektife yansıdı.