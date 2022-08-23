Petrol
99.61
3.24%
Euro
18.0746
0.53%
Dolar
18.1129
0.26%
Altın
1.019
1.22%
Borsa
3122
0.00%
Bitcoin
392.020
-0.09%
BTXN Coin
5.30
-2.03%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 30 C

    Marmaris'te makak cinsi maymun korumaya alındı

    Marmaris'te yasa dışı getirildiği tespit edilen makak cinsi maymun, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • 23.08.2022 - 16:56
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 18:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te makak cinsi maymun korumaya alındı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı getirilen makak cinsi maymun zabıta ekipleri tarafından koruma altına alındı.

    AA'nın haberine göre; Marmaris belediyesi zabıta ekipleri, maymunla fotoğraf çektilerek turistlerden para aldığını fark eden şahsı fark etti.

    Yakalandı

    Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs  N.B., Marmaris Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken hakkında "Canlı hayvan ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

    Maymunu zabıta ekipleri, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.

    Marmaris te makak cinsi maymun korumaya alındı #1


    İlginizi Çekebilir

    Marmaris'te makak cinsi maymun korumaya alındı
    3. Sayfa

    Marmaris'te makak cinsi maymun korumaya alındı

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!
    Btcrobo

    Günde 10 dk ayırarak günlük 400 dolar kazanıyor!

    Burcu Esmersoy ile Gülşen pişti oldu
    Magazin

    Burcu Esmersoy ile Gülşen pişti oldu

    Görüş Bildir