Marmaris'te makak cinsi maymun korumaya alındı

Marmaris'te yasa dışı getirildiği tespit edilen makak cinsi maymun, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye'ye yasa dışı getirilen makak cinsi maymun zabıta ekipleri tarafından koruma altına alındı.

AA'nın haberine göre; Marmaris belediyesi zabıta ekipleri, maymunla fotoğraf çektilerek turistlerden para aldığını fark eden şahsı fark etti.

Yakalandı

Olay yerinden kaçmaya çalışan şahıs N.B., Marmaris Emniyet Müdürlüğüne teslim edilirken hakkında "Canlı hayvan ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı.

Maymunu zabıta ekipleri, Marmaris Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim etti.