Marmaris'te turisti boğulmaktan son anda kurtardı Marmaris'te havaların ısınmasıyla açılan deniz sezonunda boğulma vakaları da yaşanmaya başladı.

İHA

Turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Marmaris ilçesi Uzunyalı Plajı'nda denize giren turist kadının boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden plaj çalışanları, hemen suya atlayıp kadını karaya çıkarttı.

112 Acil ihbar hattını arayan su sporları yetkilisi ve cankurtaran eğitimi olan Cihat Dinç ile arkadaşı, ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi yaparak turistin hayatını kurtardı.

Hastaneye götürüldü

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, gerekli müdahale ve muayeneyi yaptıktan sonra kadını ambulans ile hastaneye götürdü.

Sağlık durumu iyi olan kadının gözetim altında tedavisi sürüyor.