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- Marmaris’te Yunanistan’ın geri ittiği 8 kaçak göçmen kurtarıldı
Marmaris’te Yunanistan’ın geri ittiği 8 kaçak göçmen kurtarıldı
Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
- DHA
- 11.03.2021 - 07:13
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Mart Salı günü saat 10.00 sıralarında Muğla’nın Marmaris ilçesi Serçe Koyu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
İhbar üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler gönderildi.
HEPSİ KARAYA ÇIKARILDI
Ekipler, can salı içerisindeki 8 kaçak göçmeni kurtararak karaya çıkardı. Karaya çıkarılan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
YUNANİSTAN TÜRK KARA SULARINA İTTİ
Kurtarılan kaçak göçmenlerin, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi.