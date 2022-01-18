Marmaris'te Yunanistan'ın püskürttüğü 25 kaçak göçmen kurtarıldı

Serçe Limanı açıklarında devriye görevinde olan sahil güvenlik ekipleri, bot içinde sürüklenen grubun ihbarıyla çalışma başlattı. Bottaki 25 kaçak göçmenin Yunanistan tarafından itildiği öğrenildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Serçe Limanı açıklarında devriye gezen, Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri, denizde zodyak bot içinde sürüklenen kişiler olduğu ihbarını aldı.

KAÇAK GÖÇMENLER KOMUTANLIĞA GETİRİLDİ

Yunanistan sınırına 150 metre kala bulunan zodyak bota yanaşan ekipler, 25 kaçak göçmeni kurtararak, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı'na getirdi.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Sağlık kontrolünden geçirilen ve Suriye ve Burma uyruklu olduğu tespit edilen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 25 göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İTİLDİKLERİNİ ANLATTILAR

Kaçak göçmenler, ifadelerinde, Yunan askerleri tarafından botlarının motoru bozularak, Türk kara sularına itildiklerini söyledi.