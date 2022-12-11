- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Marmaris’teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu
Marmaris’teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu
Bir ihbar üzerine gidilen evde 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Evin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.
- 11.12.2022 - 08:44
Muğla’nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi’nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.
Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.
20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.
DHA’nın haberine göre polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.