Petrol
76.82
0.88%
Euro
19.6351
-0.27%
Dolar
18.6408
0.01%
Altın
1.075
0.37%
Borsa
5005
3.08%
Bitcoin
325.514
0.31%
BTXN Coin
4.83
-3.40%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Marmaris’teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu

    Bir ihbar üzerine gidilen evde 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu. Evin sahibi polis tarafından gözaltına alındı.
    • 11.12.2022 - 08:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris’teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu

    Muğla’nın Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Armutalan Mahallesi’nde yaşayan Hikmet Akarca'nın evinde çok sayıda hayvan ölüsü bulunduğu ihbarını aldı.

    Polis ve İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri, ihbar üzerine şüphelinin evine gitti.

    20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu

    Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde evde yapılan aramada 20'nin üzerinde çürümüş kedi ve köpek ölüsü bulundu.

    DHA’nın haberine göre polis tarafından gözaltına alınan Hikmet Akarca, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Marmaris’teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu #1

    Marmaris’teki bir evde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulundu #2


    Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı
    Gündem

    Meral Akşener: Adaylık konusu benim için kapandı

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!
    Yaşam

    İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 Aralık 2022 İzmir su kesintisi tarih ve saatleri!

    Görüş Bildir