Marmaris'teki eski kız arkadaş meselesinde kan aktı Eski kız arkadaş nedeniyle tartışma yaşayan taraflar arasında bıçaklı saldırı yaşandı. Saldırıda ağır yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı.

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Ticari aracın içinden inen V.A. ve K.Ç. ile S.A arasında, iddiaya göre eski kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu.

Ağır yaralandı

Kavgada S.A. ağır şekilde yaralandı. Vatandaşların 112 Acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri tarafından, yaralı ilk müdahalenin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi sonra Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheliler gözaltına alındı

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.A.'yı bıçaklayıp kaçan V.A ve arkadaşı K.Ç yi kaçtıkları otomobille İçmeler’den Marmaris’e giderken yakalayıp gözaltına aldı.