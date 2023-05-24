Marmaris'teki eski kız arkadaş meselesinde kan aktı

İHA
Muğla'nın Marmaris ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.
Ticari aracın içinden inen V.A. ve K.Ç. ile S.A arasında, iddiaya göre eski kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçaklı kavgaya tutuştu.
Ağır yaralandı
Kavgada S.A. ağır şekilde yaralandı. Vatandaşların 112 Acil ihbar hattını araması üzerine olay yerine sevk edilen emniyet ve sağlık ekipleri tarafından, yaralı ilk müdahalenin ardından önce Marmaris Devlet Hastanesi sonra Muğla Sıtkı Koçman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Şüpheliler gözaltına alındı
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, S.A.'yı bıçaklayıp kaçan V.A ve arkadaşı K.Ç yi kaçtıkları otomobille İçmeler’den Marmaris’e giderken yakalayıp gözaltına aldı.