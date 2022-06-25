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    Marmaris'teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı

    Marmaris'te soğutma çalışmaları yapan ekipler karın, ve ağız bölümlerinde yanma meydana gelmiş bir eşek buldu. 4 gün boyunca aç ve susuz bir şekilde hayatta kalmayı başaran eşek, tedaviye alındı.
    • 25.06.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 16:35
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    Marmaris'teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran günü başlayıp geniş bir alana yayılan yangın, sadece ağaçları değil, ormanda yaşayan hayvanların da canlarına mal oldu.

    72 saatlik çalışmanın ardından söndürülebilen yangında, soğutman çalışmaları yapan orman işçileri ayakları, karın kısmı ve ağzı yanın bir eşekle karşılaştı.

    Geçirdiği felakete rağmen, eşeğin hala yaşamakta olduğu görüldü.

    İHA’nın haberine göre; Marmaris Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne haber verildi. 4 gündür ormanda aç susuz bekleyen eşek, Marmaris Belediyesi tarafından yanan ormandan alındı.

    Hayati tehlikesi devam ediyor

    Ciddi yanıkları olan hayvan, tedavi edilmesi için özel bir kliniğe bırakıldı. Yanıklarının oldukça ciddi olduğu öğrenilen eşeğin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

    Veterinerler, serum vererek ve yanan yerlerine krem sürerek eşeği hayatta tutmak için tedaviye başladı.

    Başka bir eşeğin, yaralı eşeğin yanık yerlerini yaladığı görüldü.

    Marmaris teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı #1

    Serumla ayakta tutmaya çalışıyoruz

    Veteriner Hekim Görkem Gürkan, eşeğin yanık yaralarının oldukça ağır olduğunu ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

    “Yangın alanından bize getirildi. Karın bölgesinde, ayaklarında, ağzında ve kulaklarında yanıklar mevcut. Serumla ayakta tutmaya çalışıyoruz. Orman işçileri bulmuş soğutma çalışması sırasında. Marmaris Belediyesi bize getirdi. Tedavi ediyoruz ama hayati riski çok fazla.”

    Marmaris'teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı VİDEO

    Marmaris Belediyesi Veteriner Hekimi Ahmet Bora Deveci söndürme ve soğutma çalışmaları esnasında eşeğin bulunduğunu ifade ederek, “Söndürme ve soğutma çalışması yapan arkadaşlarımız yanan ormanın içerisinde buluyorlar. Marmaris Belediyesi olarak bize gelen ihbar üzerine Orman Şube Müdürlüğünün belirlemiş olduğu hayvan sağlık merkezine naklettik.” şeklinde konuştu.

    Marmaris teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı #2

    Marmaris teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı #3

    Marmaris teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı #4

    Marmaris teki orman yangınından 4 gün sonra sağ kurtulan eşek, tedaviye alındı #5


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