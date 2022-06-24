Yangını söndürme çalışmaları hız kesmeden devam ederken çalışmlarda askeri ve sivil anlamda dünyanın en büyük helikopterleri arasındaki Mi26'da görüntülendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangını hala devam ediyor.

Ekipler yangını söndürmek için canla başla mücadele ederken çevre illerden de Marmaris'e takviyeler yapılıyor.

Yangın, uçak ve helikopterin yardımıyla söndürülmeye devam edilirken geçen yıl Manavgat'taki orman yangınında da görev yapan ve Ukrayna'dan gelen AN-32 P tipi uçak da çalışmalarda yer alıyor.

Mi26 tipi helikopter de yangına müdahale ediyor

Ayrıca Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Mi26 tipi helikopterin de alevlerle mücadele ettiği görüntülendi.

Marmaris'teki yangına Mi26'nın müdahale anları





Dünyanın en iyi helikopterleri arasında

Dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük helikopterleri arasında gösterilen Mi26 tipi helikopter, Dalaman Havalimanı'nda ikmal yaptıktan sonra denizden aldığı suyu alevlerin yükseldiği Bördübet mevkisine bıraktı.

2,5 saat havada kalıyor

Yaklaşık 2,5 saat havada kalan Mi26, 10 sorti yaparak alevlerin üzerine toplamda 100 ton su attı.





"Su kapasitesi açısından en büyük helikopterler arasında"

AA'nın haberine göre; helikopterin koordinatör pilotu Süleyman Örsel, Mi26 tipi helikopterin dünyanın askeri ve sivil anlamda en büyük ve en güçlü helikopteri olduğunu söyledi.

Helikopterin su kapasitesinin 10 ton olduğunu aktaran Örsel, "Yangında bu helikopter göz bebeğimiz. Su kapasitesi açısından en büyük helikopterler arasında yer alıyor. Yangınla mücadelede etkin bir rol oynadı.

Gün doğumuyla zorlu mesaimize başlıyoruz. Zorlu şartlarda çalışıyoruz ama yeşil vatanı korumak bizim görevimiz. Canla başla alevlerle mücadele ediyoruz." dedi.