Marmaris'teki yangında cesedi bulunan şahsın son görüntüleri bulundu Orman yangınında ölü olarak bulunan 32 yaşında Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in olay öncesinde güvenlik kameralarına yansıdığı görüntü ortaya çıktı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki kızılçam ormanlarında 23 Haziran tarihinde yangın meydana geldi.

5 hektar alanın yanması ile sonuçlanan ormanlık alan yangınında erkek cesedi bulundu.

Orman yangını ve bulunan ceset ile ilgili iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.

Kimliği belirlendi

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube ekipleri ilçedeki tüm kamera görüntüleri ile otel ve uçak kayıtlarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemelerde bulunan cansız bedenin 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed olduğu belirlendi.

Yangında hayatını kaybeden 32 yaşındaki Belçika vatandaşı Khiari Mohammed’in bir iş yeri güvenlik kamerası tarafından yanan alana doğru ilerleme anlarının görüntüsü ortaya çıktı.