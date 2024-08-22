Marmaris'te kaybolan Rus turist bulunamadı 17 Ağustosta kaldığı otelden çıkarak bir daha dönmediği belirtilen Rus turist Natalya Somova için başlayan arama çalışmaları ve kamera incelemeleri devam ediyor.

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İHA

Rusya'nın Moskova şehrinden Marmaris'e tatil için gelen Rus Vatandaşı Natalya Somova'dan günlerdir haber alınamıyor.

İlçedeki tüm güvenlik kameralarını o tarih ve saatten itibaren incelemeye alan ekipler, turistin en son aynı tarihte İçmeler Mahallesi'nde bulunan Karya yürüyüş yolu güzergahında görüldüğünü tespit etti.

Marmaris asayiş büro ekipleri, ilçe Jandarma ekipleri Muğla AFAD merkezi ile koordine olarak AKUT Marmaris, Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri (MABKE), AFAD, Magame Sar ve gönüllü arama ekipleri ile birlikte karanlıkta dağlık alanda arama çalışmalarına devam ediyor.

TEK BİR İZ BİLE BULUNAMADI

Gece yapılan arama faaliyetinde bulunan bir fişin kadına ait olduğu ailesi tarafından onaylanınca, sabah saatlerinde bölgeye Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndan hassas burunlu iz takip köpekleri sevk edildi. Oldukça sarp ve taşlık olan arazide 3 farklı noktada dronelar uçurularak havadan arama yapılırken, bir ize rastlanamadı.

Arazide aramaya çıkan AFAD ekipleri ile Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Turunç Jandarma ekiplerinin de Turunç Mahallesi tarafından çıkış noktalarında kamera kayıtlarını incelemeye devam ettikleri belirtilirken kadının yakınları da Rusya'dan gelerek arama çalışmalarına katıldı.

"DİDİK DİDİK ARANIYOR"

Rusya Antalya Başkonsolosluğunun 'da yakinen takip ettiği kayıp Rus vatandaşı Natalya Somova ile ilgili Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya "İlçe emniyet asayiş ekiplerimiz ve jandarma ekiplerimiz hem kamera kayıtlarını inceliyor hem de oldukça sarp ve dağlık olan alanda AFAD Muğla ekipleri ve gönüllüler ile birlikte, iz takip köpekleri ve yüksek çözünürlüklü dronlar eşliğinde arama çalışmaları devam ediyor. Amacımız her türlü ihtimali değerlendirerek didik didik tarama yapmak" dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)