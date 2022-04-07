Petrol
102.94
1.85%
Euro
16.08
0.29%
Dolar
14.75
0.33%
Altın
913.77
0.34%
Borsa
2340
1.00%
Bitcoin
644.103
-3.66%
BTXN Coin
32.10
-0.06%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    MEB, öğretmenlerin 'izdivaç' sayfasına inceleme başlattı

    Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler adı altında açılan 'izdivaç' sayfasında paylaşılan profillerin gerçek olmadığını ortaya çıkararak hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 13:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    MEB, öğretmenlerin 'izdivaç' sayfasına inceleme başlattı

    Öğretmenler tarafından Instagram'da oluşturulan ve kısa sürede 20 bin takipçiye ulaşan 'izdivaç' isimli hesap, tartışma konusu oldu.

    Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan bu konu üzerine yeni gelişmeler yaşandı.

    "Sadece öğretmenlere özel"

    Instagram'da yer alan sayfanın bilgilendirme kısmında ise şunlar yer alıyor:

    "Sadece öğretmenlere özel ciddi tanışma ve evlilik platformudur. Aradığınız kişiyi bulmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Sadece Öğretmenler"

    Paylaşımlarına ara vermeden devam eden sayfada ise etiketlenen kullanıcılara ulaşılmıyor ya da sahte hesaplara yönlendiriliyor.

    Fotoğrafların çoğu öğretmen değil

    Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına zarar veren konunun büyümesi üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, sayfadaki profillerin çoğunun gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

    İstismar olarak değerlendirildi

    Konunun ardından Kanal D’ye konuşan Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, bu izdivaç sayfasını 'istismar' olarak değerlendirerek şunları söyledi:

    "Bu sayfaya girenlerin gerçekten öğretmen olduğuna inanmıyorum. Öğretmenlik adı verilerek güya bir arkadaşlık, evlilik sitesi kurulmasını bir istismar olarak görüyorum."

    Geylan, ayrıca bir suç tespit edilmesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

    Milli Eğitim Bakanlığı, tartışmalara konu olan sayfadaki isimlerin çoğunun öğretmen olmadığının tespit edilmesinin yanı sıra yapılan hareketin, "meslek onurunu zedelediği" gerekçesiyle inceleme başlattı.

    MEB, öğretmenlerin izdivaç sayfasına inceleme başlattı #1

    MEB, öğretmenlerin izdivaç sayfasına inceleme başlattı #2

    MEB, öğretmenlerin izdivaç sayfasına inceleme başlattı #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    İstanbul elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 6 Nisan 2022 AYEDAŞ-BEDAŞ elektrik kesintisi sorgula

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar ayları geldi, gönül yayları gevşedi...
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Bahar ayları geldi, gönül yayları gevşedi...

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir