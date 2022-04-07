MEB, öğretmenlerin 'izdivaç' sayfasına inceleme başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenler adı altında açılan 'izdivaç' sayfasında paylaşılan profillerin gerçek olmadığını ortaya çıkararak hukuki işlem başlatılacağını bildirdi.

Öğretmenler tarafından Instagram'da oluşturulan ve kısa sürede 20 bin takipçiye ulaşan 'izdivaç' isimli hesap, tartışma konusu oldu.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan bu konu üzerine yeni gelişmeler yaşandı.

"Sadece öğretmenlere özel"

Instagram'da yer alan sayfanın bilgilendirme kısmında ise şunlar yer alıyor:

"Sadece öğretmenlere özel ciddi tanışma ve evlilik platformudur. Aradığınız kişiyi bulmak için sayfamıza mesaj atabilirsiniz. Sadece Öğretmenler"

Paylaşımlarına ara vermeden devam eden sayfada ise etiketlenen kullanıcılara ulaşılmıyor ya da sahte hesaplara yönlendiriliyor.

Fotoğrafların çoğu öğretmen değil

Öğretmenlik mesleğinin saygınlığına zarar veren konunun büyümesi üzerine harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, sayfadaki profillerin çoğunun gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

İstismar olarak değerlendirildi

Konunun ardından Kanal D’ye konuşan Türk Eğitim-Sen Başkanı Talip Geylan, bu izdivaç sayfasını 'istismar' olarak değerlendirerek şunları söyledi:

"Bu sayfaya girenlerin gerçekten öğretmen olduğuna inanmıyorum. Öğretmenlik adı verilerek güya bir arkadaşlık, evlilik sitesi kurulmasını bir istismar olarak görüyorum."

Geylan, ayrıca bir suç tespit edilmesi halinde hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı, tartışmalara konu olan sayfadaki isimlerin çoğunun öğretmen olmadığının tespit edilmesinin yanı sıra yapılan hareketin, "meslek onurunu zedelediği" gerekçesiyle inceleme başlattı.