- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda 15 araç birbirine girdi
Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda 15 araç birbirine girdi
Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı.
- 23.11.2022 - 01:56
- Güncelleme : 23.11.2022 - 02:11
Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu metrobüs mevkiinde 15 araç birbirine girdi.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.
Ayrıntılar gelecek