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    Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda 15 araç birbirine girdi

    Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı.
    • 23.11.2022 - 01:56
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 02:11
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    Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda 15 araç birbirine girdi

    Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu metrobüs mevkiinde 15 araç birbirine girdi.

    Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

    Ayrıntılar gelecek

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu nda 15 araç birbirine girdi #1

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu nda 15 araç birbirine girdi #2

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu nda 15 araç birbirine girdi #3

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu nda 15 araç birbirine girdi #4

    Mecidiyeköy D-100 Karayolu nda 15 araç birbirine girdi #5


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