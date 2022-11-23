Mecidiyeköy D-100 Karayolu'nda 15 araç birbirine girdi

Şişli Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu üzerinde çok sayıda araç zincirleme kaza yaptı.

Mecidiyeköy'de D-100 Karayolu metrobüs mevkiinde 15 araç birbirine girdi.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu ve ekiplerin müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Ayrıntılar gelecek