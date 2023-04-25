İHA
Yine İstanbul, yine bir taksi krizi…
Cep telefonu kamerası Mecidiyeköy’de kayda girdi.
'Değişim saati' mazareti
Bir kadın, çocukları ile birlikte taksiye binmek istedi.
Taksi durağına giden kadın, iddiaya göre değişim saatine denk geldi.
İsyan etti
Bunu bahane eden şoförlerin hiçbiri, kadını ve çocuklarını araçlarına almadı.
Durakta yaklaşık 10 taksinin bulunduğu gözlenirken, kadın duruma isyan etti.
Araçların plakalarını cep telefonuyla görüntüleyen kadın, "Mağdurum, bana bir tane taksi vermiyorlar" diyerek, şikayette bulundu.