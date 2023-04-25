Mecidiyeköy’de taksiye binemeyen kadın isyan etti Taksi durağına giden kişi iddiaya göre tüm taksilerin değişim saati bahanesi ile taksiye binemedi. Duruma sinirlenen kadın, bu anları kayda alarak tepki gösterdi.

İHA Yine İstanbul, yine bir taksi krizi… Cep telefonu kamerası Mecidiyeköy’de kayda girdi. 'Değişim saati' mazareti Bir kadın, çocukları ile birlikte taksiye binmek istedi. Taksi durağına giden kadın, iddiaya göre değişim saatine denk geldi. İsyan etti Bunu bahane eden şoförlerin hiçbiri, kadını ve çocuklarını araçlarına almadı. Durakta yaklaşık 10 taksinin bulunduğu gözlenirken, kadın duruma isyan etti. Araçların plakalarını cep telefonuyla görüntüleyen kadın, "Mağdurum, bana bir tane taksi vermiyorlar" diyerek, şikayette bulundu.