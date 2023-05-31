İstanbul Mecidiyeköy'de korkunç bir olay yaşandı.
16 yaşındaki A.K. isimli genç kız, önceden öğrenim gördüğü kurs merkezinin asansörle çıktığı çatısından aşağı düştü.
Metrelerce yükseklikten düşerken balkona çarpan genç kız ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.
Hayati tehlikesi sürüyor
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, dehşet anları kameralara yansıdı.
O anlar kamerada
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki vatandaşların ifadesine başvurarak, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Genç kızın yukarıya nasıl çıktığını araştıran polis, işçilerin girmesi için çatıya çıkan kapının açık bırakıldığı bilgisine ulaştı.