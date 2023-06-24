Mehmet Özhaseki: Malatya'da 338 geçici iş yeri teslim edildi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da depremden etkilenenler için inşa edilen 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini açıkladı.

DHA

6 Şubat deprem felaketinin yaraları sarılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Twitter hesabından deprem felaketinden etkilenen illerden Malatya'da, kurulan geçici iş yerlerini anlatan video paylaştı.

338 dükkan teslim edildi

Özhaseki, 338 geçici iş yerinin teslim edildiğini duyurdu.

Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde, yaralarımızı el ele vererek hızla sarıyoruz. Depremzede kardeşlerimiz için yapımını tamamladığımız 338 geçici iş yerimizi daha teslim ettik. Esnafımız yeni yerlerinde 'Bismillah' diyerek dükkanlarını açtı. Kazançları hayırlı, bereketli olsun" dedi.