Mehmet Özhaseki: Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre son 53 yılın en sıcak kasım ayının yaşandığını duyurdu.

DHA

Türkiye'ye bu yıl kış geç geldi.

Sonbahar aylarını mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık değerleriyle geçiren ülkemiz kuraklıkla karşı karşıya.

Bu kapsamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık"

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı kasım ayı sıcaklık değerlendirmelerine göre; son 53 yılın en sıcak kasım ayını yaşadık. 2023 yılı kasım ayı ortalama sıcaklığı 12,5 santigrat derece olarak ölçüldü. Buna göre, normal sıcaklık ortalamalarının 3,2 santigrat derece üzerinde bir sıcaklık gerçekleşti. Kasım ayında en düşük sıcaklığı eksi 15,3 ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklığı ise 32,9 ile Salihli’de tespit ettik" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kasım ayında en yüksek sıcaklık Salihli’nin ardından Yalova’da 32,8, Lüleburgaz’da 31,8, Osmaniye’de 31,7, Akhisar, Denizli ve Manisa’da 31,6, Alanya’da 31,5, Erdemli’de 31,4, Selçuk’ta 31,3, Gönen ve Bartın’da 31,2, Cizre’de ise 31,1 derece olarak ölçüldü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)