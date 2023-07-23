Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısını açıkladı: Türkiye bu alanda üçüncü! Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin dünyada üçüncü olduğu mavi bayraklı plaj sayısının bu yıl 551'e yükseldiğini duyurdu.

DHA

Türkiye son dönemde çevrecilik anlamında büyük bir atılım yaptı.

Uluslararası anlaşmalar ve projelerde yer alan Türkiye, bakanlığın ismini de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği olarak değiştirdi.

Bu kapsamda kıyı ve deniz ve su kaynağı temizliği büyük önem taşıyor.

Özellikle içme suyu ve deniz turizmi açısından bu alan en ciddiye alınan konuşarın başında geliyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bu kapsamda Türkiye'nin dünyada üçüncü olduğu mavi bayraklı plaj sayısını açıkladı.

"Mavi bayraklı plaj sayımızı bu yıl 551'e yükselttik"

Bakan Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ülkemizin eşsiz güzellikteki plajlarını ve denizlerimizi koruyor, yarınlarımıza temiz bir çevre bırakıyoruz. Mavi bayraklı plaj sıralamasında dünya üçüncüsü olan ülkemizde, mavi bayraklı plaj sayımızı bu yıl 551'e yükselttik. Denizlerimiz masmavi, plajlarımız tertemiz" ifadelerini kullandı.

Çalışmalar meyvesini veriyor

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise Türkiye'de deniz kirliliğinin önlenmesi konusunda yürütülen çalışmalarla deniz suyu kalitesinde büyük ölçüde iyileştirmeler görüldüğü ve deniz suyu kalitesindeki artışa paralel olarak temiz denizlerin göstergesi olan mavi bayraklı plaj sayısının da hızla arttığı ifade edildi.

Uluslararası alanda 50'den fazla ülkede uygulanan mavi bayrak programına Türkiye'den 551 plaj, 23 marina, 10 bireysel yat ve 14 turizm teknesinin girmeye hak kazandığı belirtildi.

İl il mavi bayrak plaj sayıları

Türkiye genelinde Antalya'da 231, Muğla'da 110, İzmir'de 63, Balıkesir'de 46, Aydın'da ise 35 mavi bayraklı plaj bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Samsun'da 13, Çanakkale'de 12, Mersin'de 11, Kocaeli'de 9, Tekirdağ'da 6, Bartın'da 3, Ordu, Bursa ve Zonguldak'ta 2'şer, İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Düzce, Van ve Edirne'de ise 1'er mavi bayraklı plaj olduğu kaydedildi.