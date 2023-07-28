Mehmet Özhaseki'den konut arzına katkı sağlayacak hedef çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Emlak Konut eliyle, 5 yıl içerisinde, konut arzına katkı sağlayacak 250 bin bağımsız bölüm inşa edilmesini hedeflediklerini döyledi.

DHA

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da Emlak Konut yetkilileri ile bir araya geldi.

Bakan Özhaseki daha sonra görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özhaseki, konut arzına katkı sağlayacak çözümlerin hedeflendiğini belirtti.

5 yılda 250 bin yapı

Özhaseki, "Ülkemizin her köşesinde sağlam ve iklime duyarlı yapılar üreten Emlak Konut'umuzda, başta deprem bölgesindekiler olmak üzere yapımı devam eden projelerimizi değerlendirdik.

Emlak Konut eliyle, 5 yıl içerisinde, konut arzına katkı sağlayacak 250 bin bağımsız bölüm yapmayı hedefliyoruz. Şehirlerimizin inşa ve ihyasında önemli sorumluluklar üstlenen Emlak Konut ile vatandaşlarımız için sağlıklı ve çevre dostu hayat alanları inşa etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.