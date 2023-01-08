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    Meksika’da iki metro treni çarpıştı: 1 ölü 57 yaralı

    Meksika'nın başkenti Mexico City’de iki trenin çarpıştığı metro kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiği 57 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
    • 08.01.2023 - 01:42
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    Meksika’da iki metro treni çarpıştı: 1 ölü 57 yaralı

    Meksika’da Mexico City metrosunun 3. hattında meydana gelen olayda, iki trenin çarpıştığı bildirildi.

    Yetkililer kazada 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 57 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybeden vatandaşın yolcular arasındaki bir kadın olduğu öğrenildi.

    Trende sıkışan 4 kişi kurtarıldı

    Mexico City Vatandaş Güvenlik Bakanı Omar Garcia Harfuch, yaralanan 57 kişinin tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldığını bildirirken, kaza sonrası trende sıkışan 4 kişinin ise sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldığını belirtti.

    Meksika’da iki metro treni çarpıştı: 1 ölü 57 yaralı #1

    Mexico City Başsavcılığı, kazanın ardından yetkililerin bölgeye ulaşarak vatandaşlara destek olduklarını açıklarken olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

    İlk raporlara göre kazanın aynı hat üzerindeki bir trenin arıza sebebiyle durması sonrasında, arkadan gelen ikinci trenin arızalı trene çarpmasıyla gerçekleştiği bildiriliyor.

    Meksika’da iki metro treni çarpıştı: 1 ölü 57 yaralı #2


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