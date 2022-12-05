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    Meksika’da yol verme kavgası: Birbirlerini ezmeye çalıştılar

    Trafikteki yol verme kavgasında birbirlerine çarpan sürücülerin görüntüleri, saniye saniye kamera ile görüntülendi.
    • 05.12.2022 - 09:45
    • Güncelleme : 05.12.2022 - 09:57
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    Meksika’da yol verme kavgası: Birbirlerini ezmeye çalıştılar

    Meksika’nın Metepec şehrinde yaşanan yol verme kavgasında taraflar adeta birbirlerini ezmek için trafiği birbirine kattı.

    Kazanın ardından taraflardan biri aracından inip, diğer araca tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

    Saldırıya uğrayan sürücü ise hızla geri gelip aracıyla şahsa çarptı. Metrelerce öteye fırlayan adam, bir süre yerde kaldıktan sonra yeniden kendisine çarpan araca saldırdı.

    Direksiyon hakimiyetini kaybedip şerit değiştirdi

    Saldırıya uğrayan araç ise kendisine saldıran şahsa yeniden çarpıp yere serdi. Arkadaşını aracıyla korumak isteyen bir başka şahıs ise direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeritteki diğer araçların arasına daldı.

    Taraflar tutuklandı

    Meksika Eyaleti Güvenlik Bakanlığı tarafından açıklamada, kazaya karışan tarafların mala zarar verme ve kasten adam yaralama suçlarından tutuklandığı bildirildi.

    Aracın iki kez çarptığı kişinin hastanede tedavi altında olduğu ifade edildi.

    Meksika’da yol verme kavgası: Birbirlerini ezmeye çalıştılar VİDEO

    Meksika’da yol verme kavgası: Birbirlerini ezmeye çalıştılar #1


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