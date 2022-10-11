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    Meksika’dan İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

    Narkotik polisi, Meksika’dan Türkiye’ye kumaş getiren gemiyle uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelileri, 2 aylık takibin ardından Ambarlı Limanı’nda yakaladı. Baskında 1.5 ton marihuanaya el konuldu.
    • 11.10.2022 - 11:09
    • Güncelleme : 11.10.2022 - 11:30
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    Meksika’dan İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi

    İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 ay önce Meksika’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı gerçekleştirileceğini belirledi.

    Ekipler, bunun üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınan izinler ve yürütülen soruşturma ile birlikte şüphelileri, fiziki ve teknik takibe aldı.

    Gemiye baskın

    2 ay devam eden çalışmaların ardından şüphelilerin, bir gemiyle Türkiye’ye kumaş getireceği öğrenildi.

    Meksika limanından çıkan gemiyi takibe başlayan narkotik polisi, Beylikdüzü’ndeki Ambarlı Limanı’na demir atan gemiye operasyon düzenledi.

    Meksika’dan İstanbul'a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi ViDEO

    1 ton 580 kilo 640 gram marihuana bulundu

    Operasyonda, kumaş topları içerisinde zulalanmış vaziyette 1 ton 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi.

    DHA’nın haberine göre polis; H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Şüphelilerin, Güney Amerika’daki uyuşturucu kartellerinin Türkiye ayağını yürüttüğü değerlendiriliyor.

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #1

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #2

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #3

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #4

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #5

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #6

    Meksika’dan İstanbul a gelen gemide 1.5 ton uyuşturucu ele geçirildi #7


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