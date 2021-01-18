Melek İpek'in tutukluluğuna itiraz reddedildi

Antalya'da işkence eden eşi Ramazan İpek'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in avukatlarının tutukluluğuna yaptıkları itiraz, Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliği'nce reddedildi.

Antalya'da servis şoförlüğü yapan 36 yaşındaki Ramazan İpek ile 12 yıllık eşi 31 yaşındaki Melek İpek arasında, 7 Ocak gecesi Döşemealtı ilçesinde yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı.

KELEPÇELİ İŞKENCE

Tartışma sonrasında Ramazan İpek, eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü.

İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İpek halsiz kalırken, eşi Ramazan İpek kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.

AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Birkaç saat sonra eve dönen Ramazan İpek, karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İpek'i buldu. İkili arasında çıkan arbede sırasında Melek İpek, tüfekle eşini vurup öldürdü, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İpek'i çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İpek'e ambulansta müdahale edildi. Gözaltına alınan Melek İpek, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İTİRAZ EDİLDİ

Melek İpek'in avukatları, geçen cuma günü Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne verdikleri dilekçe ile tutukluluğa itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti.





