Melek Nur'u öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Fatih'te yılbaşı gecesi 17 yaşındaki Melek Nur Özgener'i başından vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen Ercan Şahin hakkında, “Çocuğa Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi.

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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 31 Aralık Pazar günü 23.30 sıralarında hastane polisi tarafından karakola 17 yaşında bir kadının silahla vurulmuş halde hastaneye geldiği bilgisini vermesi üzerine soruşturma başlatıldığı, hastaneye yaralı şekilde gelen Melek Nur Özgener'in kafasının sol bölgesinden giriş ve sağ tarafından çıkış olmak üzere bir adet mermi girişi olduğu belirtildi. Hastanede yanında bulunan arkadaşı N.A.'nın tanık ifadesinde, yılbaşı gecesi Melek ile buluştuğu sırada mahalleden tanıdığı şüpheli Ercan Şahin ile karşılaştığını, sohbet sırasında Melek'in üşümesi üzerine Şahin'in aracının ön sağ koltuğuna oturduğunu, kendisinin ise şoför camının önünde durduğunu anlattı.

"Seni vurayım mı" dedikten sonra tetiğe bastı

N.A. ifadesinin devamında, Ercan Şahin'in arabanın kapısının kenarında bulunan silahını çıkartarak, 'Yeni aldım' dediğini ve N.A.'ya doğrultarak 'Vurayım mı seni' dediğini ardından Şahin'in silahı Melek'e doğrultarak, 'Seni vurayım mı?' diye sorduğu esnada tetiği çektiği ve Melek Nur Özgener'i başından vurduğunu anlattı.

N.A. ifadesinde, arkadaşı Melek'in başından kan gelmesi üzerine aracın arka koltuğuna binerek 'Melek'i hastaneye yetiştirelim' dediğini, Ercan'ın en yakın hastaneye varmadan 2 sokak öncesinde durduğunu, elindeki silahı Melek'in eline koyarak havaya bir el ateş ettiğini aktardı. Hastaneye geldiklerinde ise Melek'i sedyeye koyduktan sonra şüpheli Şahin'in kendisini 'Arabaya bineceksin yoksa ailene zarar veririm' diyerek tehdit etmesi üzerine hemen geri arabaya bindiğini anlattı.

Melek Nur'un arkadaşını yalan ifade için tehdit etti

Araba içerisinde ise N.A., şüpheli Ercan Şahin'in kendisine 'silahı önce sen aldın kafana tutarak şakalaştın, sonra Melek aldı ve silah ateş aldı diyeceksin' dediğini ve sonra tekrar araçtan inerek Melek Nur'un yanına gittiğini ifade etti. N.A., hastanede oldukları sırada Ercan'ın eşinin kedisini arayarak Melek'in durumunu sorduğunu ve olayın böyle yaşandığını anlattı.

Hastaneye giderken silahı Melek'in eline koyup ateş ettirdi

İddianamede, şüpheli Ercan Şahin'in hastaneden kaçarak uzaklaştığı ve Melek Nur Özgener'in yılbaşından bir hafta sonra 6 Ocak 2024 tarihinde hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Şüpheli Şahin'in ise olaydan 8 gün sonra karakola giderek teslim olduğu belirtildi. Şahin'in ifadesinde, araç içerisinde Melek ve N.A. ile sohbet ettiklerini, sohbet sırasında vites yanında duran silahı Melek'in görmesi üzerine almak istediğini ifade etti. Melek'e izin vermediğini ancak silahı almak için Melek'in hamle yaptığını, Melek Nur'un silahı almaması için kendisine çektiği esnada silahın bir anda ateş alarak Melek'in başından vurulduğunu belirti. N.A. ile hastaneye giderken silahın ateş almaması için aracı durdurduğunu ancak bu esnada silahın tekrar ateş adlığını anlattı. Melek'i hastaneye bıraktıktan sonra korktuğu için kaçtığını, teslim olmak için Melek'in iyileşmesini beklediğini ancak genç kızın hayatını kaybetmesi üzerine teslim olduğunu belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

İddianamede, şüpheli Ercan Şahin'in suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtilerek, Ercan'ın olayda doğrudan kast ile hareket ettiği vurgulandı. Şüpheli Ercan Şahin'in “Çocuğa Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianame kabul edilirken, şüphelinin yakın zamanda hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)