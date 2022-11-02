Meltem Şişli hakkında 12,5 yıla kadar hapis istemi

İşten çıkarılan İSMEK bölge sorumlusu 19 kadının ‘aşağılandıkları’ gerekçesiyle dava açtıkları İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli için 12 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İBB eski Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli ve İBB'de Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar'ın, İSMEK'in eski bölge sorumlusu kadınlara yönelik 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçundan yargılandıkları davada, savcı mütalaasını açıkladı.

İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan sanıklar Yeşim Meltem Şişli ve Erkan Duyar katılmadı.

Şikayetçi İlknur Özdemir ise duruşmada hazır bulundu.

Şikayetçilerin birbirleriyle uyumlu beyanları

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin İSMEK bölge sorumlusu kadın çalışanlara yönelik, 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasının engellenmesi' suçunu işlediği belirtildi.

Mütalaada, İSMEK bölge yöneticileriyle 19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan toplantı sonrasında, işlerine son verilmesine kadar olan süreçte, birlikte çalışmaları için akademik danışman görevlendirilerek etkisizleştirilmeleri gibi işlemler nedeniyle, sanıkların 'Görevi kötüye kullanma' suçunu işledikleri ve şikayetçilerin birbirleriyle uyumlu beyanları olduğu kaydedildi.

“Mütalaaya katılıyorum”

Savcı, sanık Yeşim Meltem Şişli'nin 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme', 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından 3 yıldan 12 yıl 6 aya kadar, sanık Erkan Duyar'ın ise 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapsini talep edildi.

Mütalaaya karşı söz verilen şikayetçi İlknur Özdemir, “Mütalaaya katılıyorum. Sanıkların cezalandırılmalarını talep ederim.” dedi.

Şikayetçi Aile Bakanlığı avukatı da sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Savunma için süre talep edildi

Sanık Yeşim Meltem Şişli'nin avukatları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek savunma hazırlamak üzere süre talebinde bulundu.

DHA’nın haberine göre mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verdi.

Duruşma ertelendi.

Davanın geçmişi

Yeşim Meltem Şişli'nin, bir toplantıda İSMEK bölge sorumlusu kadınlara hakaret ederek, aşağılayıcı sözler kullandığı ve sonrasında çalışanların işlerine son verdiği öne sürülmüştü.

Bu iddiaların basında yer almasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar da Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Başsavcılıkça, Şişli ve Duyar hakkında yürütülen soruşturmada ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olmuştu.

19 kadının "mağdur", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının da "katılan" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, sanık Şişli'nin eylemine uyan "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Birleşen dosyanın iddianamesinde de Şişli ve Erkan Duyar hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan 6 aydan ikişer yıla kadar hapis cezası isteniyor.