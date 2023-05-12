Memleket Partisi'nde kopuş devam ediyor: Gençlik kolları başkanı ve üyeleri AK Parti’ye geçti

İHA

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesinin ardından Kırıkkale’de de partiden toplu istifalar yaşandı.

Memleket Partisi Kırıkkale Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve 15 parti üyesi genç, istifa ederek AK Parti saflarına katıldı.

AK Parti İl Başkanı Bahadır Kılıç, partisine katılan gençlerin rozetlerini taktı.

İl Başkanı Bahadır Kılıç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri aktardı;

Kıymetli teşkilat mensubu kardeşlerim ve aramıza katılan değerli genç üyelerimiz ile birlikte 2023 seçimleriyle Türkiye Yüzyılı'na damga vuracak bu seçimde desteklerinizi istirham ediyorum. Memleket Partisi’nden istifa eden Gençlik Kolları Başkanı Melih Kaan Tosun ve üyeleri, partimize katıldı. AK Parti’ye katılan 15 kişiyi temsilen bazı partililere rozetlerini taktık.