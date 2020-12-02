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Menemen'de AK Parti seçime itiraz edecek
Menemen Belediyesi Başkanı Serdar Aksoy'un tutuklanıp cezaevine gönderilmesinin ardından başkan vekilliğine Deniz Karakurt getirildi. AK Parti'nin, sonuca itiraz edeceği belirtildi.
- DHA
- 02.12.2020 - 08:13
- Güncelleme : 02.12.2020 - 09:20
Zimmet ve irtikap suçlarından Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un, hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisi’nde oylama yapıldı.
AK PARTİ İTİRAZ EDECEK
Oylamadaki 4'üncü turda da sonuç alınamayınca, yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirildi.
AK Parti Menemen İlçe Başkanı Ahmet Can Çelik'in sonuca itiraz edeceği öğrenildi.
(Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy)