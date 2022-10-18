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- Mersin merkezli 3 ilde 'kolay kredi' dolandırıcılarına operasyon
Mersin merkezli 3 ilde 'kolay kredi' dolandırıcılarına operasyon
- 18.10.2022 - 14:33
- Güncelleme : 18.10.2022 - 14:46
Mersin’de, vatandaşlara 'kolay kredi' vaadi ile vererek dolandırıcılık yapan suç örgütü, ekipleri harekete geçirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren titiz çalışmanın ardından ihtiyacı olan birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden, aralarında eski banka çalışanlarının da olduğu 12 şüpheliyi belirledi.
DHA’nın haberine göre; Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
11 adrese operasyon yapıldı
11 adrese baskın yapan ekipler, 1'i kadın, 12 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyale de el koydu.
10 şüpheli tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sev edildi.
Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.