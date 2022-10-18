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    Mersin merkezli 3 ilde 'kolay kredi' dolandırıcılarına operasyon

    Kredi alımında kolaylık sağlanacağı vaadi ile vatandaşları dolandırdığı tespit edilen suç örgütüne operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10’u tutuklandı.
    • 18.10.2022 - 14:33
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 14:46
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    Mersin merkezli 3 ilde 'kolay kredi' dolandırıcılarına operasyon

    Mersin’de, vatandaşlara 'kolay kredi' vaadi ile vererek dolandırıcılık yapan suç örgütü, ekipleri harekete geçirdi.

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl süren titiz çalışmanın ardından ihtiyacı olan birçok vatandaşı dolandırarak mağdur eden, aralarında eski banka çalışanlarının da olduğu 12 şüpheliyi belirledi.

    DHA’nın haberine göre; Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Adana ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    11 adrese operasyon yapıldı

    11 adrese baskın yapan ekipler, 1'i kadın, 12 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, 1 tabanca ile çok sayıda dijital materyale de el koydu.

    Mersin merkezli 3 ilde kolay kredi dolandırıcılarına operasyon #1

    10 şüpheli tutuklandı

    İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgularının ardından şüpheliler, adliyeye sev edildi.

    Savcılık ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.


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