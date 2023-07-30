Mersin'de evinin havuzunu temizlerken ölümden döndü Bir şahıs, temizlemek istediği evinin havuzunda elektrik akımına kapılmasının ardından 2 gün yoğun bakıma alındı. Yaşanan olay anı ise kaydedildi.

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İHA

Kavurucu sıcaklar devam ederken vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler arıyor.

Bu kapsamda en çok tercih edilen yöntem ise yüzmek oluyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Şoför Saip Ersin, izin gününde evinin bahçesindeki havuzu temizlemek istedi.

Suyun azaldığını görerek havuza inmek üzere metal merdivenlere yönelen Ersin, tuttuğu merdivende elektrik akımına kapılarak havuza düştü.

Elektrik kesilerek çıkarıldı

Komşuları tarafından evin elektriği kesilerek, Ersin havuzdan çıkartıldı.

Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Ersin, 2 günü yoğun bakımda olmak üzere gördüğü tedavi ile büyük ölçüde sağlığına kavuştu.

"2 günü hatırlamıyorum"

Yaşananları anlatan Saip Ersin, şu ifadeleri kullandı:

Evimin yüzme havuzunu temizliyordum. Topraklama düzgün olmadığı için merdivenlerden inerken havuza ayağım suya değdiği anda elektrik akımına kapıldım. Belli bir süre akımda sabit kalmışım.



Ondan sonrasını hatırlamıyorum, suya düşmüşüm. Suya düşünce elektrik merdivende olduğu için akım kesilmiş, belli bir süre baygınlıktan sonra komşular gelmiş çıkarmış. 112'yi aradılar, acile kaldırıldım.



2 gün yoğun bakımda kalmışım. 2 günlük yoğun bakım süreci geçmiş, ondan sonra hatırlıyorum, o 2 günü hatırlayamadım. Evime gittiğimde güvenlik kamerasını izledim. Güvenlik kamerasını izleyince neler yaşadığımı gördüm.



Şunu demek istiyorum, topraklama hattının daha iyi yapılmasını öneriyorum. Havuzlarda oluşabilecek kaçaklara karşı daha dikkatli olunmasını istiyorum. Şükür sağlığım yerinde, sağlıklıyım. Sağlık çalışanlarımıza, özellikle devlet hastanesindeki sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Bir süre havuza girmeyecek

Bir süre havuza girmeyi düşünmediğini dile getiren Ersin, iyileşme sürecinin tamamlanmasının ardından işine ise yaklaşık 10 gün sonra başlayabileceğini söyledi.