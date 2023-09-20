AA
Yaz aylarında vatandaşın korkulu rüyası haline gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.
Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.
Bu kez yangının adresi Mersin'in Gülnar ilçesi oldu.
2 helikopter müdahale etti
Köseçobanlı Mahallesi'ndeki sarp arazide bulunan ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale aracı, 2 helikopter 4 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)