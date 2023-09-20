AA

Yaz aylarında vatandaşın korkulu rüyası haline gelen orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.

Orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi.

Bu kez yangının adresi Mersin'in Gülnar ilçesi oldu.

2 helikopter müdahale etti

Köseçobanlı Mahallesi'ndeki sarp arazide bulunan ağaçlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye ilk müdahale aracı, 2 helikopter 4 arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)