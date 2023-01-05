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    Mersin Adliyesi'nin bahçesinde duruşma öncesi kavga

    Mersin Adliyesi'nde duruşma öncesi çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.
    • 05.01.2023 - 17:25
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 18:02
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    Mersin Adliyesi'nin bahçesinde duruşma öncesi kavga

    Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliyede, 2 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşması görüldü.

    Duruşma öncesi adliye bahçesinde karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    1 kişi yaralandı: 13 gözaltı yapıldı

    1 kişinin yaralandığı kavgada 13 kişi gözaltına alındı.

    DHA'nın aktardığına göre cep telefonuyla görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Mersin Adliyesi nin bahçesinde duruşma öncesi kavga #1

    Mersin Adliyesi nin bahçesinde duruşma öncesi kavga #2


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