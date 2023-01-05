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Mersin Adliyesi'nin bahçesinde duruşma öncesi kavga
Mersin Adliyesi'nde duruşma öncesi çıkan kavgada 1 kişi yaralandı, 13 kişi gözaltına alındı.
- 05.01.2023 - 17:25
- Güncelleme : 05.01.2023 - 18:02
Mersin'de Merkez Akdeniz ilçesinde bulunan adliyede, 2 yıl önce işlenen bir cinayetin duruşması görüldü.
Duruşma öncesi adliye bahçesinde karşılaşan taraflar arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
1 kişi yaralandı: 13 gözaltı yapıldı
1 kişinin yaralandığı kavgada 13 kişi gözaltına alındı.
DHA'nın aktardığına göre cep telefonuyla görüntülenen kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.