Mersin limanında 44 kaçak göçmen yakalandı: 9 organizatör tutuklandı

Göçmen kaçakçılığıyla mücadele, güvenlik güçleri tarafından etkin şekilde sürdürülüyor.

Son olarak Mersin'de gerçekleştirilen başarılı operasyonun detaylarını, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya aktardı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Mersin limanında, gemiyle İtalya'ya gidecek olan bir konteynerde 44 yabancı uyruklu şahsın yakalandığını belirtti.

"9 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI"

Çalışma sürecinde 13 organizatörün de gözaltına alındığını bildiren Yerlikaya, bunlardan 9'unun tutuklandığını ifade etti.

Yerlikaya paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

"YABANCI ŞAHISLARIN DAHA ÖNCE ÜLKEMİZE GELİP DÜZENSİZ GÖÇMEN DURUMA DÜŞTÜKLERİ BELİRLENDİ"

Mersin limanında gemiye yüklenerek İtalya'ya gidecek olan ve bir tır garajında bekletilen konteynere Mersin Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; yakalanan şahısların sorgulaması sonucu, bu yabancıların daha önce ülkemize gelip, düzensiz göçmen durumuna düşmüş oldukları tespit edildi."

