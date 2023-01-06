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- Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi
Mersin Limanı'nda, Malta bandralı geminin patates yüklü konteynerinde polis ekiplerince 'Anka' ve 'Miror' ile yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.
- 06.01.2023 - 18:53
Yurt genelinde zehir tacirleriyle mücadele kararlılıkla sürüyor.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mısır'dan gelen Malta bandıralı konteyner gemisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Geminin limana yanaşmasıyla operasyonu başlatan ekipler, patates yüklü konteynerde narkotik köpekleri 'Anka' ve 'Miror' ile arama yaptı.
45 kilogram kokain ele geçirildi
Konteynerin soğutma bölümünü açan ekipler, paketler halinde 45 kilogram kokain ele geçirdi.
Soruşturma sürüyor
DHA'nın haberine göre, ekiplerin limandaki çalışmaları devam ediyor.