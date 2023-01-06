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Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda 45 kilo kokain ele geçirildi

Mersin Limanı'nda, Malta bandralı geminin patates yüklü konteynerinde polis ekiplerince 'Anka' ve 'Miror' ile yapılan aramada 45 kilo kokain ele geçirildi.