Euro
10.7912
0.41%
Dolar
9.2964
0.38%
Altın
527.21
0.16%
Borsa
1.413
0.25%
Bitcoin
563.922
-0.13%
EXEN Coin
20.60
1.32%
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu

    Kaçak yollarla Çin ve Hindistan’dan getirdikleri sildenafil maddesini cinsel içerikli macun, jel, krem ve çikolata gibi ürünlerin içerisinde kullanan 11 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 18.10.2021 - 14:51
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 15:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu

    Mersin’de kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Çalışmalar kapsamında, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olup sadece ilaç yapımında kullanılan ve Bakanlık tarafından yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'sildenafil' maddesinin, bitkisel karışımlı macun içerisine katılarak satıldığı tespit edildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

    4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

    Teknik ve fiziki takip sonucunda farklı tarihlerde aralarında İstanbul, Ankara ve Çankırı'nın olduğu Mersin merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

    Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu #1

    ADRESLERE BASKIN YAPILDI

    Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı.

    Operasyon neticesinde gözaltına alınan 11 kişi gözaltına alındı.

    Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu VİDEO

    ELE GEÇİRİLENLER

    Adreslerde yapılan aramalarda, değişik gramaj ve markalarda cinsel içerikli 598 bin 160 macun, 3 bin 675 hap, jel, krem ve çikolata ile 410 kilo sildenafil maddesi ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu #2

    Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir