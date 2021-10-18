Kaçak yollarla Çin ve Hindistan’dan getirdikleri sildenafil maddesini cinsel içerikli macun, jel, krem ve çikolata gibi ürünlerin içerisinde kullanan 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de kaçakçılık faaliyetleri yürüten şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Çalışmalar kapsamında, ithalatı ve kullanımı Sağlık Bakanlığı iznine tabi olup sadece ilaç yapımında kullanılan ve Bakanlık tarafından yasaklanmasına rağmen Çin ve Hindistan'dan yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilen 'sildenafil' maddesinin, bitkisel karışımlı macun içerisine katılarak satıldığı tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti.

4 İLDE OPERASYON DÜZENLENDİ

Teknik ve fiziki takip sonucunda farklı tarihlerde aralarında İstanbul, Ankara ve Çankırı'nın olduğu Mersin merkezli 4 ilde operasyonlar düzenlendi.

ADRESLERE BASKIN YAPILDI

Kimlikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine baskınlar yapıldı.

Operasyon neticesinde gözaltına alınan 11 kişi gözaltına alındı.

Mersin merkezli 4 ilde, yasaklı madde ‘sildenafil’ operasyonu VİDEO



ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda, değişik gramaj ve markalarda cinsel içerikli 598 bin 160 macun, 3 bin 675 hap, jel, krem ve çikolata ile 410 kilo sildenafil maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.