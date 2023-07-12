Mersin merkezli 5 ilde göçmen kaçakçılarına operasyon Hakkında gözaltı kararı verilen 15 göçmen kaçakçısı için Mersin merkezli 5 ilde operasyon başlatıldı.

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İHA

Güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadelesi devam ediyor.

Yasa dışı yollarla ülkeye girenlerin tespiti ve sınır dışı işlemleri devam ederken bir yandan da bu organizasyonu yapan kaçakçılar yakalanıyor.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı.

15 kaçakçı için gözaltı kararı

Yapılan çalışmalarda 15 şüpheliyi belirleyen ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Mersin merkezli Şanlıurfa, Kayseri, İstanbul ve Sakarya'da drone desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli şahısları gözaltına aldı.

Ekiplerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.