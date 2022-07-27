Mersin merkezli 7 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 15 gözaltı kararı

Güvenlik güçleri tarafından tespit edilen 15 şüpheliye yönelik 6 ay süren teknik ve fiziki takip başlatıldı. Eş zamanlı operasyonla gözaltına alınan şahısların adreslerindeki aramalar sürüyor.

Yurt genelinde göçmen kaçakçılığıyla mücadele sürüyor.

Son olarak Mersin merkezli 7 ilde, güvenlik güçlerince 'Umut Tacirleri' operasyonu başlatıldı.

6 ay boyuncu takip ettiler

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 6 aylık bir takip çalışması başlattı.

15 şüpheliye yönelik teknik ve fiziki takibin ardından şahısların adresleri tespit edildi.

Eş zamanlı operasyon düzenlendi

Cumhuriyet Başsavcılığın tarafından hakkında gözaltı kararı verilen zanlıların yakalanması için Mersin merkezli Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir, Hatay ve Uşak’taki adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çalışmalar sürüyor

Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile drone destekli gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

İHA'nın aktarımına göre; polislerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.









